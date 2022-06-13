CHP'li Adalar Belediyesi'nin usulsüzlüklerini ifşa etti! Yaşam savaşı veriyor
CHP'li Adalar Belediyesi’nin usulsüzlüklerini ifşa eden eski bilgi işlem şefi Serkan Güngör’e dün 16.30 sularında bir saldırı gerçekleşti. Büyükada’da gerçekleşen saldırıda Güngör ağır bir şekilde yaralandı.
Adalar Belediyesi'ndeki FETÖ yapılanmaları hakkında ve belediyenin usulsüzlüklerini sosyal medya paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaşımlarda bulunup Adalar Belediyesi aleyhinde paylaşımlarda bulunan Serkan Güngör'e Pazartesi günü saat 16.30 sularında Büyükada'da 7-8 kişi oldukları belirtilen şahıslar tarafından kazma kürekli saldırıda bulunuldu.
Saldırıda kafasına darbe alan Güngör'ün başında yarık olduğu, 8 dikiş atıldığı, daha sonra ise Kartal'daki Dr. Lüftü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kırmızı alanda müşahede altında tutulduğu, doktorların öldürmeye yönelik saldırı olduğunu belirttiği, beyin kanaması şüphesiyle hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
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