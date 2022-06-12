Son dakika: AFAD'dan Hayati Uyarı Bildirimi! Milyonlarca vatandaşa "112'yi arayın" çağrısı

AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

AFAD tarafından gönderilen "hayati uyarı bildirimi" başlıklı bildirimde "ülkemizde devam edecek olan meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadeleri kullanıldı.