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Son dakika: AFAD'dan Hayati Uyarı Bildirimi! Milyonlarca vatandaşa "112'yi arayın" çağrısı

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Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Son dakika: AFAD’dan Hayati Uyarı Bildirimi! Milyonlarca vatandaşa 112’yi arayın çağrısı

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşları uyarmak için milyonlarca cep telefonuna Hayati Uyarı Bildirimi gönderdi. AFAD, ülke genelindeki hava şartları nedeniyle rastlanılacak her hangi bir taşkın, sel, heyelan gibi durumlarda 112'nin aranması gerektiğini belirtti.

Özellikle Ankara'daki sel felaketinin ardından yurdun büyük bir bölümünden peş peşe taşkın haberleri geldi. Milyonlarca vatandaş ülke genelindeki sağanak yağışlar sonrası tedirgin olurken AFAD'dan cep telefonlarına uyarı bildirimi beldi.

AFAD'ın gönderdiği bildirim meteorolojik şartlar nedeniyle oluşan problemlere ilişkin irtibat numarası hatırlatmasıydı.

AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

AFAD tarafından gönderilen "hayati uyarı bildirimi" başlıklı bildirimde "ülkemizde devam edecek olan meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadeleri kullanıldı.

Bu bildirim aslında "112" hatırlatması olarak kabul edilebilir.

Kullanıcıların meteorolojik faaliyetler sonrasında oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112'yi araması gerektiği belirtildi.

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