Van deprem son dakika 2022: 12 Haziran Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler....
12 Haziran Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rahathanesi'nden alınan bilgiye göre, Van'da deprem meydana geldi. İşte, 12 Haziran Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler....
12 Haziran Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, 12 Haziran Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler....
Depremin ardından AFAD'dan yapılan bir başka paylaşımda "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
KANDİLLİ 5.3 OLARAK DUYURDU
Öte yandan Kandilli depremin şiddetini 5.3 olarak belirledi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.12 21:35:17 38.8018 43.6332 5.0 -.- 5.2 5.3 KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.12 19:35:04 34.6950 33.9377 29.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 18:57:22 39.3075 29.4885 14.3 -.- 1.3 -.- CERTE-EMET (KUTAHYA) İlksel
2022.06.12 18:03:36 40.1447 31.7297 4.1 -.- 2.8 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.06.12 16:15:16 35.3558 26.3232 11.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 15:39:17 35.1617 33.8003 12.8 -.- 1.4 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.06.12 15:30:18 35.0218 26.7537 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 15:05:05 35.8173 30.9777 16.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 13:56:33 41.0053 42.9142 3.0 -.- 3.2 3.3 OTBICEN-(ARDAHAN) İlksel
2022.06.12 13:43:12 39.9028 24.0468 18.0 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.12 13:38:08 37.0257 28.4343 8.7 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.12 13:35:43 37.4353 36.3532 5.0 -.- 1.7 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.06.12 12:59:20 41.7230 32.6652 9.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-(BARTIN) İlksel
2022.06.12 12:47:34 37.8037 27.1315 2.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 12:01:36 38.6922 26.1132 2.9 -.- 1.7 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 11:52:39 35.2058 25.2992 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 10:59:18 40.8582 27.5212 5.5 -.- 1.8 -.- KUMBAG-(TEKIRDAG) İlksel
2022.06.12 10:56:18 38.7903 43.4870 5.0 -.- 2.4 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2022.06.12 10:46:21 38.0888 28.0347 5.0 -.- 1.3 -.- BADEMLI-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.06.12 10:31:40 39.8463 28.8545 0.0 -.- 1.9 -.- CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2022.06.12 10:26:13 39.8172 27.9338 7.9 -.- 2.1 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.12 10:09:54 35.1202 25.1635 7.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 10:09:12 38.8193 43.6385 17.5 -.- 3.2 3.3 ERISEN-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.12 09:43:54 38.1365 25.8398 9.9 -.- 2.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 08:36:01 38.6007 30.8832 5.3 -.- 1.2 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.12 08:18:16 38.0797 32.7225 0.0 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.06.12 07:38:50 37.6335 27.0220 8.3 -.- 1.8 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 07:29:02 36.1070 31.3647 17.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 07:11:09 35.0630 23.3992 26.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 07:10:36 38.6763 43.0802 4.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2022.06.12 06:34:51 36.2930 27.5772 31.0 -.- 2.0 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 04:03:48 36.9823 27.6572 7.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 03:30:22 35.1092 24.8987 22.1 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 02:39:23 36.5770 34.2093 37.0 -.- 2.0 -.- BATISANDAL-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.06.12 02:36:36 34.6865 25.2047 23.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 02:35:48 40.4323 26.2950 11.4 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.12 01:58:39 38.5162 39.1737 19.1 -.- 1.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2022.06.12 01:53:24 36.0470 28.3092 29.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 01:44:42 39.4182 23.9362 12.8 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.12 01:35:08 39.8422 27.9487 8.4 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.12 01:17:06 38.8315 43.5035 7.1 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.06.12 01:04:15 40.7590 27.3107 14.8 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2022.06.12 01:03:42 36.9332 24.9043 142.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.11 23:44:26 38.5982 30.8852 7.8 -.- 0.8 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.11 23:32:27 39.0885 27.7750 9.9 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.06.11 23:20:20 35.3473 27.6757 17.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.11 23:01:11 38.8353 43.5250 5.0 -.- 2.5 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.11 22:26:45 37.8378 26.3863 11.8 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.11 22:25:15 37.9260 26.3558 5.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.11 21:53:35 38.2618 38.7005 6.5 -.- 3.3 3.2 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.06.11 21:51:33 39.6025 25.9755 9.9 -.- 1.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.11 21:46:57 39.5873 26.0172 7.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.11 21:44:06 40.2128 27.7105 8.5 -.- 2.1 -.- BOSTANCI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.06.11 21:13:59 38.7690 25.5770 8.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.11 21:04:20 38.8492 43.4760 5.0 -.- 2.7 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.06.11 20:41:40 37.0502 28.3860 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.11 20:39:06 37.8842 36.8503 3.6 -.- 1.6 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.06.11 20:30:46 37.0450 28.3710 4.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
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