Van deprem son dakika 2022: 12 Haziran Van’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van’da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler....

12 Haziran Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, 12 Haziran Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler....