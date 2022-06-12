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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi oldu? Ankara Valiliği son dakika açıkladı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Ankara’da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi oldu? Ankara Valiliği son dakika açıkladı...

Ankara'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ankara'da süren yoğun yağış sonrasında okullar için açıklama geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, konu hakkında son dakika açıklamada bulundu. Veliler ve öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi oldu? Ankara Valliliği son dakika açıkladı...

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, yoğun yağış sonrasında okulları tatil ilan etti. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi oldu? Ankara Valiliği son dakika açıkladı...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin: Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu.

Öğle saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye ile dışarı çıktığı görülürken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı.

Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar, işletmelerin ve caddelerde bulunan saçakların altına sığındı.

Öte yandan, sağanak yağışın gün içerisinde belli aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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