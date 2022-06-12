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e Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2022?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2022
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e Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2022?

e Okul çöktü mü, neden açılmıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e okul ne zaman kapanacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yakın zamanda sona erecek. Peki, e Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2022?

e Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalıyor. Peki, e Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2022?

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hala açıktır. Karne döneminde öğrencilerin erişimine hala açık devam ediyor. E okul karne gününe kadar açık olacaktır. Öğretmenler notları e okul üzerinden girmektedir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

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