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Van deprem son dakika 2022: Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...

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Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Van deprem son dakika 2022: Van’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van’da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...

Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rahathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Van Bağdasan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...

Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rahathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Van Bağdasan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...

Kandilli Rahathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Van Bağdasan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

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