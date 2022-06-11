11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li belediyede köpek heykeli gururu! Milli Uzay Projesine bile dil uzatanlar halka böyle hizmet veriyor

CHP'li belediyede köpek heykeli gururu! Milli Uzay Projesine bile dil uzatanlar halka böyle hizmet veriyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
ABONE OL
CHP’li belediyede köpek heykeli gururu! Milli Uzay Projesine bile dil uzatanlar halka böyle hizmet veriyor

CHP yönetimi en üst perdeden mahalle teşkilatlarına kadar Başkan Erdoğan'ın vizyoner projelerine köstek olmak için hiçbir sınır tanımadı. Vatandaş, her projeyi eleştiren CHP'den kendi kontrolündeki bölgelerde yaptığı projeleri görmek istiyor. Tam da bu konuda halkın isteğine CHP'li Şişli Belediyesi koştu. CHP'li belediye, insan heykelleri için ayırdığı bütçesine hayvan heykeli ödeneği de ekledi. CHP'li Şişli Belediyesi Teşvikiye Mahallesi'nde kalabalık bir grupla köpek heykelinin açılışını yaptı. Türkiye'nin Milli Uzay Projesi'ne bile dil uzatan CHP'nin halka heykelden başka bir eserle yanıt verememesi, sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP'li belediyeler heykellerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Son olarak Şişli Belediyesi, Teşvikiye Mahallesi'nde bir heykel açılışı yaptı. Birçok mahallelinin katılım sağladığı törende adı Tommy olduğu öğrenilen bir sokak köpeğinin heykelinin açılışı yapıldı.

SOKAK KÖPEĞİNİN HEYKELİNİ DİKİP KURDELA KESTİLER

10 Mart'ta hayatını kaybeden sokak köpeği Tommy'nin heykelini yapan belediye, açılışta kurdele kesmeyi de ihmal etmedi.

Açılış törenine, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve çok sayıda mahalleli katıldı. Başkan Keskin son olarak, törene katılan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ KÖPEK HEYKELİ DİKEN ŞİŞLİ BELEDİYESİ İÇİN YAZDIKLARI GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİLLİ UZAY PROJESİNİ ELEŞTİREN CHP YÖNETİMİNİN HAYALİ DE FİKRİ DE HEYKEL
CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve hükümetin attığı her adımı eleştirmeyi siyaset sanan zihniyet bugün açıklanan 'uzay hamlesi' sonrası tekrar ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı CHP ve yandaşlarını çılgına çevirdi. CHP'li Faik Öztrak, Aslı Aydıntaşbaş, Yılmaz Özdil ve Sedef Kabaş gibi isimler sosyal medya hesaplarından programı eleştirdi.

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'TAN TEPKİ ÇEKEN TWEET
CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin uzay hamlesinden rahatsız oldu. Öztrak, ''Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hala iktidarda. Erdoğan 2023'te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İYİ PARTİ DE CHP'NİN İZİNDE
İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de "Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider ....... derler ya hani büyükler işte tam da o hesap" mesajını paylaştı.

CHP İPTAL İÇİN AYM'YE BAŞVURMUŞTU
Türkiye'nin gözünü Ay'a diktiği bu günlerde Cumhurbaşkanı'nın Milli Uzay programını açıklaması, akıllara CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı Uzay Ajansı iptal başvurusunu getirdi.

CHP, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Uzay Ajansı'nın ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA