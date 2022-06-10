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Son dakika: PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist Balıkesir'de yakalandı

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Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: PKK’nın dağ kadrosunda yer almış terörist Balıkesir’de yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 9 yıl silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.﻿

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