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Son dakika: Ciğerlerimizi ateşe veren hainin görüntüsü ortaya çıktı! Yangın çıkarıp selfie yapmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: Ciğerlerimizi ateşe veren hainin görüntüsü ortaya çıktı! Yangın çıkarıp selfie yapmış

Son dakika haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesinde, turistlik mahalle Dalyan'da önceki gün çıkan sazlık yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Davut A.'nın yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı ortaya çıktı.

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