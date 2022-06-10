Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Prag’da! Türklerden yoğun ilgi

Karşılamada Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da hazır bulundu. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'na katılmak üzere Prag'dayız. Prag'da Çekya'da okuyan öğrencilerimiz tarafından karşılanmak hoş bir sürpriz oldu. Dünyanın neresine gitsek duanızı ve desteğinizi hissediyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN