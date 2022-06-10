Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Prag'da! Türklerden yoğun ilgi
Türkiye'nin yoğun diplomasisi Avrupa'da da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'a resmi ziyaret için gitti. Bakan Çavuşoğlu vatandaşlar ve Erasmus öğrencileri tarafından karşılandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da vatandaşlar ve Erasmus öğrencileri tarafından karşılandı.
Karşılamada Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da hazır bulundu. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'na katılmak üzere Prag'dayız. Prag'da Çekya'da okuyan öğrencilerimiz tarafından karşılanmak hoş bir sürpriz oldu. Dünyanın neresine gitsek duanızı ve desteğinizi hissediyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.
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