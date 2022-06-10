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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Mehmetçik yurt dışında da teröristlere nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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