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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni genelge! Düğün, nişan, asker uğurlaması için “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni genelge! Düğün, nişan, asker uğurlaması için “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” uyarısı

İçişleri Bakanlığından düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

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