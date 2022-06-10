Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul ve Ankara için sağanak yağmur uyarısı | İşte 5 günlük hava durumu
Hava sıcaklığının yurt genelindeki düşüşü sonrası Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini geldi. İstanbul ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı uyaran Meteoroloji, hafta sonunun soğuk ve yağışlı geçeceğini belirtti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporunu değerlendirdi.
İstanbul ve Ankara'da beklenen sağanak yağmurlar hakkında Meteoroloji'den açıklama geldi. Haziran ayının başındaki mevsim normallerindeki hava sıcaklıkları etkisini yitirdi. Hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde yurdun bazı kesimlerinde dolu yağışı bile görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı 5 günlük hava durumu tahmininde birçok ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Analiz ve tahmin raporlarını açıklayan Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olacağını belirtti.
DOLU VE SAĞANAK UYARISI
A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, hafta sonu için yurt genelinde yağışlı hava dalgasının beklendiğini belirtti.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer alıyor: Mevcut yağışların devamında, Cumartesi günü (11.06.2022) batı kesimlerden başlayarak ülkemizin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde ülkemizde beklenen hava durumu;
10.06.2022 Cuma: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'nın kuzey ilçeleri ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bolu'nun doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
11.06.2022 Cumartesi: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
12.06.2022 Pazar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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