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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kuruluş Osman hayranı çıktı! Reyting rekortmeni dizi sınırları yıkmaya devam ediyor

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kuruluş Osman hayranı çıktı! Reyting rekortmeni dizi sınırları yıkmaya devam ediyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi. Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi. "Kuruluş Osman" dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile de görüştüğünü belirten Maduro, "Dizi, çok heyecan verici. Çok yakında Venezuela televizyonunda dizinin ilk gösterimini yapacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Nicolas Maduro, Twitter hesabından Kuruluş Osman dizisinin yapımcı ve oyuncularıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

"EŞİM VE BEN TÜRK DİZİLERİNİ ÇOK SEVİYORUZ"
Maduro, eşi Cilia Flores ile Türk dizilerini çok sevdiklerini dile getirerek, "Diriliş Ertuğrul", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerini izlediklerini aktardı.

Türk dizilerinden övgüyle bahseden Maduro, bugünlerde "Kuruluş Osman" dizisini izlediklerini ifade etti.

KURULUŞ OSMAN VENEZUELA TELEVİZYONUNDA YAYINLANACAK
"Kuruluş Osman" dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile de görüştüğünü belirten Maduro, "Dizi, çok heyecan verici. Çok yakında Venezuela televizyonunda dizinin ilk gösterimini yapacağız." dedi.

Maduro, Diriliş Ertuğrul'un şimdiye kadar favori dizisi olduğunu ancak artık bu yeri Kuruluş Osman'ın aldığını kaydetti.

"Destan" dizisini de izlemesinin tavsiye edildiğini aktaran Maduro, "Yani gerçekten yapım kapasitesi, yönetmenlik kapasitesi, oyunculuk, renklendirme Türk dizilerinde dünyada birinci sırada." şeklinde konuştu.

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