Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kuruluş Osman hayranı çıktı! Reyting rekortmeni dizi sınırları yıkmaya devam ediyor

"EŞİM VE BEN TÜRK DİZİLERİNİ ÇOK SEVİYORUZ"

Maduro, eşi Cilia Flores ile Türk dizilerini çok sevdiklerini dile getirerek, "Diriliş Ertuğrul", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerini izlediklerini aktardı.

Türk dizilerinden övgüyle bahseden Maduro, bugünlerde "Kuruluş Osman" dizisini izlediklerini ifade etti.