FETÖ’nün gıda deposu ortaya çıkarıldı

ÖRGÜT ÜYELERİNE YARDIM YAPIYORLARDI

Yapılan soruşturma kapsamında, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depo bulundu. Depoda temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu, hepsinin markette olduğu gibi raflara sıralanarak konulduğu görüldü.