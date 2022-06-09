Manisa Akhisar deprem son dakika: Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...
Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.6 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.
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- Manisa Akhisar deprem son dakika: Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...
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