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Manisa Akhisar deprem son dakika: Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Manisa Akhisar deprem son dakika: Manisa’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...

Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...

Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.6 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Peki, Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.6 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

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