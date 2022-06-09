Manisa Akhisar deprem son dakika: Manisa’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...

Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.6 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Peki, Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...