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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la ilgili paylaşım

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın’la ilgili paylaşım

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı sosyal medyadan andı.

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