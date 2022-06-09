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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'ya gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya’ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Görüşmelerde, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ile bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.

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