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Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir’de kültür sanat merkezini açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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