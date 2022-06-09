09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 651 zanlı yakalandı

İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 651 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2022
ABONE OL
İstanbul’da asayiş uygulamasında aranan 651 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 651 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde 28 yabancı uyrukluya da işlem yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA