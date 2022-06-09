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Son dakika: MİT Irak'ın kuzeyinde 3 teröristi etkisiz hale getirdi! Sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu Mehmet Erdoğan öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: MİT Irak’ın kuzeyinde 3 teröristi etkisiz hale getirdi! Sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu Mehmet Erdoğan öldürüldü

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gara'da 3 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

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