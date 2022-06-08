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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan CHP’li vekil Murat Bakan'ın provokasyonuna sert tepki

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Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan CHP’li vekil Murat Bakan’ın provokasyonuna sert tepki

Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklamasının ardından CHP'li vekil Murat Bakan adeta çılgına döndü. Polisler üzerinden provokatif paylaşımlar yapan CHP'li vekile cevap İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan geldi. Ersoy açıklamasında, "3600 ek gösterge çıkar çıkmaz hemen başka istismar alanlarına sarıldınız. Merak etmeyin polisimizin her meselesine duyarlıyız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek gösterge düzenlemesi milyonların yüzünü güldürürken, bundan umduğunu alamayan muhalefetin polisin üzerinden oluşturmak istediği algı operasyonuna İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tepki gösterdi.

CHP'Lİ VEKİLDEN PROVOKASYON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ulusa sesleniş konuşmasında tüm memurların göstergelerinin 600 puan artırılarak 3600'e çıkarıldığını açıklaması her fırsatta yalana ve iftirayı sarılan CHP'de büyük gerilime yol açtı.

5 milyonu aşkın memurun sabırsızlıkla beklediği 3600 ek göstergenin çıkmasını bir türlü sindiremeyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, hızını alamayıp, polisin üzerinden algı operasyonuyla gündemi değiştirme faaliyetlerine başladı.

"GÖLGE ETMEYİN YETER"

İzmir Milletvekili Bakan'ın, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy büyük tepki gösterdi.

Murat Bakan'ın "Polisimizin sesini duyuyoruz" ile başlayan açıklamasını alıntı yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, "3600 ek gösterge çıkar çıkmaz hemen başka istismar alanlarına sarıldınız. Merak etmeyin polisimizin her meselesine duyarlıyız. Onların canları pahasına cezaevine gönderdiği teröristlere ortaklarınızla sahip çıkmayın. Görevlerini yapmalarını engellemeyin, gölge etmeyin yeter" dedi.

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