İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan CHP’li vekil Murat Bakan’ın provokasyonuna sert tepki

CHP'Lİ VEKİLDEN PROVOKASYON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ulusa sesleniş konuşmasında tüm memurların göstergelerinin 600 puan artırılarak 3600'e çıkarıldığını açıklaması her fırsatta yalana ve iftirayı sarılan CHP'de büyük gerilime yol açtı.