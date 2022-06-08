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Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Son dakika: Diyarbakır’da terör operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölücü terör örgütünün "basın komitesi yapılanması"na yönelik kapsamlı operasyon yaptı.

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