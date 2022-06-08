Halk TV'de muhalefetin asıl amacını Kadri Gürsel itiraf etti! İşte hükümete yapılan alçak tehdit
Muhalefetin "seçim sonuçlarını kabul etmeyecekler" yalanıyla başlattığı iftira kampanyasının medyadaki ayağı Halk TV oldu. İsmail Saymaz'ın sunduğu programa katılan gazeteci Kadri Gürsel, muhalefetin dilinden düşürmediği yalana boyut atlattı. Sandık tarihi belli olduğu halde "seçim yapmıyorsan ülkede büyük olaylar çıkar" diyen Gürsel, "koltuğunuzdan indirileceksiniz" diyerek ekonomik saldırıların asıl amacının hükümeti yıpratmak olduğunu gözler önüne serdi.
Türkiye'de 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefet partileri her fırsatta "erken seçim" çağrılarına devam ederken, mnuhalif medya da seçimlerin öne alınması için yayınlarını sürdürüyor.
Seçimlerle ilgili program yapan Halk TV'de Kadri Gürsel canlı yayında sarf ettiği cümlelerle adeta iktidarı tehdit etti.
İsmail Saymaz'ın sunduğu "Konuşmasak Olmaz" isimli programa katılan Halk TV yazarı Kadri Gürsel, muhalefetin son günlerde gündeme getirdiği "Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler" yalanını bir kez daha körükledi. Bu yalan üzerinden hükümeti hedef alan Gürsel, canlı yayında tehditkar bir üslupla "Koltuğunuzdan indirileceksiniz" dedi.
"Seçim yapmıyorsan ülkede büyük olaylar çıkar" diyerek adeta sokak eylemlerinin sinyalini veren Gürsel, "Enflasyonun götürmediği tek bir iktidar yoktur bu ülkede. Bütün iktidarlar enflasyonlar tarafından götürülmüşlerdir. Bu iktidar da ilk seçimde enflasyon artı muhalefet tarafından koltuğundan indirilecektir." sözleriyle de ekonomi üzerindeki manipülatif hareketlerin perde arkasındaki amacı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
AK PARTİ MUHALEFETİN KARA PROPAGANDASININ ALTINDA YATANLARI AÇIKLAMIŞTI
Muhalefet temsilcilerinin "Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler" ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler. Seçim sonuçlarıyla oynayacaklar.' diyorlar. Daha önce de bunları söylediler. Netice itibarıyla bütün seçimler, bütün itirazlar bittikten sonra sonuç ne çıkarsa ona saygı duyarız dedik. Bu konuda yüksek bir öz güvene, yüksek bir demokratik bilince sahibiz dedik.
Nitekim İstanbul ve Ankara'daki yerel seçimlerle ilgili olarak itirazlar yapıldı, sonuç ortaya çıktı. Biz de sürece, sonuca saygı duyarız dedik ve sonuçta kazananları tebrik ettik çünkü nihayetinde milletimizin iradesi o şekilde tecelli etti diye. Dolayısıyla AK Parti'nin, bu konuda suçlanacak zerre kadar geçmişinde ya da bugününde bir leke yoktur ama bu suçlamaları yapanların geçmişinde açık oy gizli tasniften başka birtakım yaklaşımlara kadar bu tip lekeler mevcuttur." demişti.
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