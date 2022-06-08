PKK/YPG insanları öldürüyor! Hainlerin saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor

"PKK/YPG AFRİN'DE KÜRT İSTEMİYOR"

Afrin temizlenince geri döndük Çalışmaya devam ettik. Ocak ayında dükkanımızda otururken teöristler 9 füze attı. Eşim ve çocuğum da yaralandı. 50 gün hastanede yattım. PKK/YPG, sivilleri hedef alıyor. Sivilleri öldürüyor. PKK/YPG Afrin'de Kürt istemiyor. Bize hain diyor. Biz hain değiliz. Afrin'den giden Kürtler evinize dönün. Burası güvenli."