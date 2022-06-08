08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki

Son dakika: AK Parti'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
ABONE OL
Son dakika: AK Parti’den Avrupa Parlamentosu’na sert tepki

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun raporuna tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA