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Son dakika: Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı

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Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Son dakika: Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara’da! Başkan Erdoğan Külliye’de resmi törenle karşıladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Maduro törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirecek. Maduro bu ziyaretle 4 yıl aranın ardından Türkiye'ye gelmiş oldu.

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