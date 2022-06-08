Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milletvekillerinin sorularını yanıtladı! Sığınmacılar dönecek
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yapılan kampının son gününde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Biz sığınmacılarla ilgili olarak muhalefetten farklı düşünüyoruz. Zorla geri gönderme, baskı ile götürme olmaz. Biz sınırda güvenlik koridorunu genişlettikçe, onlar da ülkelerine dönecektir eninde sonunda. Daha öncekiler nasıl döndüyse öyle döneceklerdir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anketler ve sosyal medya ile oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına meydan okuyarak, "Twitter, cıvıtır. Sosyal medya ile iktidar olunmaz. Biz millete bakarız" mesajını verdi. AK Parti'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yapılan kampının son gününde Başkan Erdoğan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı:
SEÇİM HAZIRLIKLARI
Bu ülkeyi yönetmek o kadar kolay değil. Siz bakmayın 6'lı masa şöyleymiş böyleymiş dediğine. Kuraklık oldu, ardından salgın, sonra Rusya-Ukrayna krizi.
Tüm bunlara rağmen biz yatırımlara devam ettik, çarklar döndü. Evet dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkâr edecek değiliz. Ama bu kesimlerle ilgili de gereken adımlar atılacak.
CHP'Lİ BELEDİYELER
CHP'li belediyelerin yaptıklarını gördünüz. Bir tek musluk açtılar. Çuvalladılar.
TWITTER CIVITIR
Bizim için milletin ne dediği önemli. Biz sosyal medyaya bakmayız. Ben daha önce de söylüyordum 'Twitter, cıvıtır' diye. Ben böyle bakıyorum. Biz sahaya bakarız.
Sosyal medya ile iktidar olunmaz, sahada çalışacağız. Moralinizi bozmayın. Rahat olun. Bu seçimleri alacağız. Biz çok çalışacağız. Gayret edeceğiz. Biz iyi görünüyoruz.
ALTILI MASA
Hak olan davada zafer muhakkaktır. 6'lı masaya bakın, daha adayları yok. Bu masanın altı var, sağı var, solu var. Ne yaptıkları belli değil. Bizim seçimlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz kimseyi kırmadan dökmeden, dar gelirli grupları da rahatlatarak çalışacağız, seçimi alacağız. Siz de sahada rahat olun. Bir sıkıntımız yok. 12 milyon üyemiz var, birer kişi getirseler 24 milyon oy ediyor.
GÜBRE SORUNU
Gübre sorununu çözüyoruz. Birtakım yatırımcılar ile görüştüm. Gerekli yatırımlar yapılacak, bu konu Türkiye gündeminden çıkacak.
GÜVENLİK KORİDORUNU GENİŞLETTİKÇE SIĞINMACILAR ÜLKELERİNE DÖNECEKTİR
Biz sığınmacılarla ilgili olarak muhalefetten farklı düşünüyoruz. Zorla geri gönderme, baskı ile götürme olmaz. Ukrayna- Rusya krizi nedeniyle Polonya'da şu anda 3.5 milyon Ukraynalı var. Hiç duydunuz mu Polonya'da muhalefetin eleştirisini. Biz sınırda güvenlik koridorunu genişlettikçe, onlar da ülkelerine dönecektir eninde sonunda. Daha öncekiler nasıl döndüyse öyle döneceklerdir.
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