Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan milletvekillerinin sorularını yanıtladı! Sığınmacılar dönecek

ALTILI MASA

Hak olan davada zafer muhakkaktır. 6'lı masaya bakın, daha adayları yok. Bu masanın altı var, sağı var, solu var. Ne yaptıkları belli değil. Bizim seçimlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz kimseyi kırmadan dökmeden, dar gelirli grupları da rahatlatarak çalışacağız, seçimi alacağız. Siz de sahada rahat olun. Bir sıkıntımız yok. 12 milyon üyemiz var, birer kişi getirseler 24 milyon oy ediyor.