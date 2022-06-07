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Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliğine gidilecek.

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