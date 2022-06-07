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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarına" ilişkin genelge

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarına ilişkin genelge

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planları"na ilişkin genelge yayımladı. Başkan Erdoğan genelgede, 2023 yılı sonrası dönemde kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

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