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Son dakika: Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Ankara’da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda iki otomobile el konuldu.

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