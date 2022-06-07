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Tokat'ta deprem son dakika! 7 Haziran 2022 deprem merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Tokat’ta deprem son dakika! 7 Haziran 2022 deprem merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika... Tokat'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafınan yapılan son dakika açıklamasına göre, Tokat'ta saat 08.06'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında. Bu gelişmelerin ardından son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Haziran 2022 deprem merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Tokat'ta deprem... Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Küçükbağlar köyünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Haziran 2022 deprem merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

TOKAT'TA DEPREM

Tokat'taki 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 08.06'da yerin 2.2 kilometre altında gerçekleşti. İşte depremin merkez üssü:

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.07 08:10:58 39.9673 28.0115 11.8 -.- 0.9 -.- YAYLA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 08:06:03 40.2792 36.3543 2.2 -.- 4.0 3.9 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel

2022.06.07 06:42:45 39.8112 27.9685 13.7 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 05:05:11 38.2932 38.8707 5.0 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.06.07 04:44:56 36.4358 29.1973 15.5 -.- 2.5 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.06.07 04:10:32 39.2625 25.8398 5.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.07 03:56:42 35.3108 25.2977 8.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.07 03:06:41 39.8470 41.9698 29.8 -.- 1.5 -.- KARATASLAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.06.07 02:58:48 37.0872 28.9740 16.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.06.07 02:58:02 37.4515 38.9350 5.4 -.- 2.2 -.- GOLGEN-(SANLIURFA) İlksel
2022.06.07 02:35:05 34.3857 26.6095 15.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.07 02:26:38 39.6287 26.3708 4.6 -.- 1.6 -.- BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.06.07 01:20:50 39.8147 27.9358 7.0 -.- 1.4 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 01:07:50 35.7407 29.7232 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.07 00:03:15 38.9570 26.1197 11.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

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