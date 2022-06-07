Tokat’ta deprem son dakika! 7 Haziran 2022 deprem merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Tokat'ta deprem... Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Küçükbağlar köyünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Haziran 2022 deprem merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

TOKAT'TA DEPREM

Tokat'taki 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 08.06'da yerin 2.2 kilometre altında gerçekleşti. İşte depremin merkez üssü: