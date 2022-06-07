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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada sözleşmeli, kadrolu dahil sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacağını, konunun bu hafta TBMM'de komisyona gelebileceğini müjdelemişti.

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