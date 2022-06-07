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Son dakika: Mehmetçik 3 bölgede 8 teröristi etkisiz hale getirdi! İşte o görüntüler

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Mehmetçik 3 bölgede 8 teröristi etkisiz hale getirdi! İşte o görüntüler

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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