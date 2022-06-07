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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması! Ege'de 953 ihlal gerçekleştirdiler

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan Yunanistan açıklaması! Ege’de 953 ihlal gerçekleştirdiler

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bu yıl Ege'de 953 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Lozan ve Paris Antlaşmalarının hükmü esastan ihlal ediliyor." denildi. Mehmetçik'in yaptığı operasyonlara da yer verilirken, 1 Ocak'tan itibaren 38'i büyük olmak üzere toplam 180 operasyon yapıldığı belirtildi.

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