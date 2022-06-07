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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yazar ve şair Mevlana İdris Zengin için başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yazar ve şair Mevlana İdris Zengin için başsağlığı mesajı

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya adresinden başsağlığı mesajı yayınladı.

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