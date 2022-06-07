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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede tahıl krizi ve Suriye konuları ele alındı.

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