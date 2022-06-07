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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a flaş yanıt

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a flaş yanıt

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi. Koca, "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi.

"NEZAKETSİZLİK! KABUL EDİLEMEZ!"

Bakan Koca, "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Nefret ve ayrıştırıcı dille toplumu provoke etmeye çalışan Ümit Özdağ, "Türk insanının kendi ülkesinde 2. Sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk Milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor.Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak" çıkışını yapmıştı.

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