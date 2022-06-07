Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a flaş yanıt

"NEZAKETSİZLİK! KABUL EDİLEMEZ!"

Bakan Koca, "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.