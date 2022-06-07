6. Yargı Paketi son dakika: 6. Yargı Paketi'nde neler var? 6. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 24 madde...
6. Yargı Paketi'nde neler var? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, 6. Yargı Paketi'nde neler var? 6. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 24 madde...
6. Yargı Paketi'nde neler var? 6. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor. Peki, 6. Yargı Paketi'nde neler var? 6. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 24 madde...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Turan, sosyal medya hesabından "6. Yargı Paketi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
2 MİLYON TL PARA CEZASI VERİLEBİLECEK
Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stokçuluğun önlenmesi için gerekli talimatları verdim. Stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder." ifadelerini kullanmıştı.
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- 6. Yargı Paketi son dakika: 6. Yargı Paketi'nde neler var? 6. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 24 madde...
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