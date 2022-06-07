Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri için önemli mesajlar veren Bahçeli, "Cumhur başkanını seçecek, o da Erdoğan'dır" dedi. Anket şirketlerini de hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Güdümlülere bakmıyoruz! Hepsi ayaklarımızın altında paspastır" şeklinde konuştu. CHP' lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimi için çağrıda bulunan Bahçeli, "Sende aday olacak yürek var mı?" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
"CUMHURİ İTTİFAKI'NIN GELECEK HEDEFLERİNİ AKTARIYORUZ."
"Başarısız, kötü niyetli çirkef siyasi zihniyetlerin maskesini indirmek için mücadele ediyoruz. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın gelecek hedeflerini aktarıyoruz.
MHP olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyoruz.
Sorunlara başka ülkelerin başkentlerinden bakan, zillete düşmüş siyasilerin maskelerini düşürmek için uğraşıyoruz.
ANKET ŞİRKETLERİNE SERT TEPKİ
Kısır gündemlere sıkışmıyoruz. Algı operasyonlarına bakmıyoruz. Siyasetimizi küçük düşürmeye çalışanlara, itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki; biz daha çok var olmaya çalışacağız. Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde altımızda ezilmekten kurtulmayacaksınız.
Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz anketlere değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz. Siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti gününü gösterecektir.
Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz hainleri korkutuyor. Cumhur Başkanını seçecektir. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır.
6'LI MASAYA TEPKİ: ZİLLETİN MAYALANDIĞI MASA...
İl il dolaştık, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Nerede bir vatandaşımız varsa onunla görüşüyor, dertlerini dinliyor, 2023 için anlaşıyoruz.
6'lı masaya Türk milletinin itimatı asla yoktur. Bu masa hezimetin masası, zilletin mayalandığı masadır. Masalara yüz sünmeyiz. Milletimiz ne diyorsa biz ona kulak veririz.
Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalı. Hayat pahalılığının kuşatması elbet kırılacaktır. Vatandaşımız enflasyona ezdirilmeyecektir.
Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli ve uyanık, titiz bir çalışmanın içindedir. Döviz fiyatları, gıda fiyatları, enerji, kira ve konut fiyatlarında gözlemlenen dengesizliklerin meşru bir nedeni yoktur.
Piyasa aksaklıklarının yanı sıra, bunu siyasi bir fırsata dönüştüren iç ve dış odakların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere seyirci kalınmayacaktır. Küresel ekonomi, çok ciddi bir sınavdan geçmektedir.
Türkiye siyasi ve ekonomik tuzakları bozmaktadır. Türkiye'ye güven duyan sonunda kazanacaktır. Karamsarlığın faillerine de Türkiyemizi bırakmayacağız.
SURİYE'YE OPERASYON
Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti peş peşe yapılan askeri harekatlarla engellenmiş. Türkiye bölücü teröre müsaade etmeyeceğini sınır ötesi ve sınır içinde güç kullanarak, şehitler vererek kanıtlamıştır.
Fitnenin kökü kazınacak. Terörle mücadele hukuki temeli olan meşru bir müdafaa sürecidir."
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU
İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmsına nasıl rıa gösterilir? NATO'yu fiilen PKK=/YPG'nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz. İki ülke önce ellerindeki kanı temizlemelidir.
MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ
Bizim dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olmasıdır. Miçotakis yanlış yapmaktadır. Ülke ülke, ada ada gezip Türkiye'ye aba gösteren Miçotakis bilmelidir ki; el atına binen çok çabuk inecek, güvendiği dağlara da kar yağacaktır.
Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Lozan ve Paris Anlaşmaları'na göre; gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandıran Yunanistan suçludur.
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