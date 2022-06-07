07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'da deprem son dakika! 7 Haziran Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Van'da deprem son dakika! 7 Haziran Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
ABONE OL
Van’da deprem son dakika! 7 Haziran Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika... Van'da 4.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Kuşçu mahallesinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 7 Haziran son depremler listesi...

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Kuşçu mahallesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.53'te yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü:

SON DEPREMLER (7 HAZİRAN 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.07 11:01:12 38.8027 43.6168 5.0 -.- 4.1 4.2 KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.07 09:53:24 40.1625 28.0727 10.5 -.- 1.5 -.- DOGA-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 09:50:59 40.3773 30.6220 4.8 -.- 1.5 -.- KARACALAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.06.07 09:16:37 36.0050 29.1047 25.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.07 08:10:58 39.9673 28.0115 11.8 -.- 0.9 -.- YAYLA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 08:06:03 40.2792 36.3543 2.2 -.- 4.0 3.9 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel
2022.06.07 06:42:45 39.8112 27.9685 13.7 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 05:05:11 38.2932 38.8707 5.0 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.06.07 04:44:56 36.4358 29.1973 15.5 -.- 2.5 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.06.07 04:10:32 39.2625 25.8398 5.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.07 03:56:42 35.3108 25.2977 8.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.07 03:06:41 39.8470 41.9698 29.8 -.- 1.5 -.- KARATASLAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.06.07 02:58:48 37.0872 28.9740 16.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.06.07 02:58:02 37.4515 38.9350 5.4 -.- 2.2 -.- GOLGEN-(SANLIURFA) İlksel
2022.06.07 02:35:05 34.3857 26.6095 15.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.07 02:26:38 39.6287 26.3708 4.6 -.- 1.6 -.- BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.06.07 01:20:50 39.8147 27.9358 7.0 -.- 1.4 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 01:07:50 35.7407 29.7232 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.07 00:03:15 38.9570 26.1197 11.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA