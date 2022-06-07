Van’da deprem son dakika! 7 Haziran Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Kuşçu mahallesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.53'te yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü: