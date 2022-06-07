İstanbul ve onlarca il için yağmur uyarısı! Meteoroloji'den 24 il için kritik açıklama | Sıcaklıklar kaç derece düşecek?
İstanbul'da başlayan yağmur sonrası Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara başta olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyini uyardı. Yurt genelinde beklenen yağışlar için 24 kente sarı kodlu alarm verildi. Ayrıca sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı da vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da başlayan sabah yağmuru sonrası peş peşe uyarılarda bulundu. 24 il için geneç sarı kodlu alarmda kuvvetli rüzgarlara dikkat çekilirken, sağanak yağmurların da devam edeceği belirtildi.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji 24 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği de şu uyarıda bulundu:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İSTANBUL'DA SAĞANAK ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentte etkili oluyor. Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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