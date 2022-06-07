İstanbul ve onlarca il için yağmur uyarısı! Meteoroloji’den 24 il için kritik açıklama | Sıcaklıklar kaç derece düşecek?

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.