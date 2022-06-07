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Son dakika: Başkan Erdoğan davet etmişti! Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan davet etmişti! Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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