07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA