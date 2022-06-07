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Son dakika: 10 ilin müftüsü değişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: 10 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti. Buna göre; 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

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