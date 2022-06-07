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Son dakika: Başkan Erdoğan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç’u rahmetle andı

Son dakika haberi... Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

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