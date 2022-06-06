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Son dakika: Sağlık Turizmi Destek Programı ile ilgili flaş açıklama! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Kapsama aldık

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: Sağlık Turizmi Destek Programı ile ilgili flaş açıklama! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Kapsama aldık

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sağlık Turizmi Destek Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "Nitelikli elemanların istihdamını teşvik kapsamına aldık." dedi.

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