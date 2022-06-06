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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ile görüştü

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ile görüştü

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Reznikov görüşmesinde, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

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