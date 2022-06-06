Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli çantadan el bombası çıktı
Son dakika haberi...İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde vatandaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü.
Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
ÇANTADAN EL BOMBASI ÇIKTI
Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı.
Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı.
Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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