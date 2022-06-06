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Kilis’te teröristlere operasyon! 2 PKK’lı alçak tutuklandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Kilis’te teröristlere operasyon! 2 PKK’lı alçak tutuklandı

Kilis’te, jandarma ekiplerince İstanbul’da MİT’in desteği ile 3 PKK-KCK/YPG/PYD’li terörist yakalandı. Operasyonlarda yakalanan 3 teröristten 2’sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak hemen hemen 6 ay devam eden istihbarı faaliyetler sonucu PKK-KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü mensubu oldukları belirlenen, 2 Haziran 2022'de İstanbul'un Esenler, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kilis MİT Bölge Müdürlüğünün de desteği ile aynı zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 zanlı Kilis'e getirildi.

1'İ SERBEST BIRAKILDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı V.T ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis’te 2 hain terörist tutuklandı KİLİS’TE 2 HAİN TERÖRİST TUTUKLANDI

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