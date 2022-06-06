Kilis’te teröristlere operasyon! 2 PKK’lı alçak tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak hemen hemen 6 ay devam eden istihbarı faaliyetler sonucu PKK-KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü mensubu oldukları belirlenen, 2 Haziran 2022'de İstanbul'un Esenler, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kilis MİT Bölge Müdürlüğünün de desteği ile aynı zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 zanlı Kilis'e getirildi.